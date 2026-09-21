Miralem Pjanic: 'Yakında geri döneceğim'

2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, eski takımı CSKA Moskova ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde Juventus ve Barcelona formalarını da giyen 36 yaşındaki Bosnalı futbolcu, CSKA Moskova'nın tüm maçlarını takip ettiğini ve birçok oyuncuyla iletişimini sürdürdüğünü söyledi.
"TÜM MAÇLARI TAKİP EDİYORUM"
"CSKA Moskova'yı takip etmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Pjanic, "Elbette, tüm maçları takip ediyorum ve birçok oyuncuyla iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.
"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM"
Rusya'daki döneminden memnun kaldığını belirten Pjanic, "Rusya'da geçirdiğim zamandan keyif aldım. İnsanlar harika ve Moskova gerçekten çok güzel. Yakında bir maç için geri döneceğim" dedi.
25 MAÇTA 3 ASİST
Miralem Pjanic, 2024/25 sezonunda CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıktı.
Bosnalı futbolcu bu maçlarda 3 asist yaptı.
"TÜM MAÇLARI TAKİP EDİYORUM"
"CSKA Moskova'yı takip etmeye devam ediyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Pjanic, "Elbette, tüm maçları takip ediyorum ve birçok oyuncuyla iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.
"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM"
Rusya'daki döneminden memnun kaldığını belirten Pjanic, "Rusya'da geçirdiğim zamandan keyif aldım. İnsanlar harika ve Moskova gerçekten çok güzel. Yakında bir maç için geri döneceğim" dedi.
25 MAÇTA 3 ASİST
Miralem Pjanic, 2024/25 sezonunda CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıktı.
Bosnalı futbolcu bu maçlarda 3 asist yaptı.