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Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter

Galatasaray'da Trabzonspor yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynayacak, ilk 11'de değişiklikler olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 08:48
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan ilk 11'e neşter
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de de zirveyi kaptırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli araya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak gösteriliyor. Son 4 şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan Galatasaray'da mutlu sona giden yolda teknik direktör Okan Buruk bazı değişikliklere gidecek.

Ağır Trabzonspor yenilgisinin ardından Okan Buruk bazı isimlere neşteri vuracak. Kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

İYİLEŞİRLERSE OYNAYACAKLAR

İlk olarak sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesi bekleniyor. Bu üç isim de sağlığına kavuşması durumunda milli ara sonrasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyecekler.

Osimhen ve Lemina'nın kesin olarak dönmesi beklenirken Singo'nun tamamen iyileşmesi beklenecek.

BATRAKOV İLK 11'E

Batrakov'u da yeniden ilk 11'e monte edecek olan Buruk, Leroy Sane'yi de kulübeye çekecek.

Savunmanın göbeğinde de bazı değişimler olacak. 

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