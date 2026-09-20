Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dia Saba, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.





"GALİBİYETİ HAK ETTİK"





Dia Saba, "Çok mutluyuz. Birinci yarıda çok iyi işler yaptık. 2-0'dan sonra maçı bitirebilirdik. Ama sonuçtan çok mutluyum. Çok sıkı çalıştık ve galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı.





"LİGİN BAŞINDAYIZ"





Takımın ligdeki durumuna da değinen Saba, "Evet 1. olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama henüz ligin başındayız. Çok mutluyuz tabii ki, hak ettiğimiz yerdeyiz açıkçası. Her maçta iyi oynayarak bunu yaptık" dedi.





ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANACAKLAR



Dia Saba, açıklamasını, "Şimdi dinleneceğiz, sonra önümüzdeki maç için hazırlıklara başlayacağız" sözleriyle tamamladı.



