Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Christensen

Barcelona, deneyimli savunma oyuncusu Andreas Christensen'in sakatlandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen tetkikler sonucunda Danimarkalı futbolcunun sol uyluk ön bölgesindeki rectus femoris kasında sakatlık tespit edildiği belirtildi.
Andreas Christensen'in önümüzdeki birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı, yeniden forma giyebileceği tarihin ise iyileşme sürecine bağlı olarak netleşeceği ifade edildi.
Andreas Christensen'in önümüzdeki birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı, yeniden forma giyebileceği tarihin ise iyileşme sürecine bağlı olarak netleşeceği ifade edildi.