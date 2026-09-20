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Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Christensen

Barcelona, Andreas Christensen'in kas sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 15:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Christensen
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Barcelona, deneyimli savunma oyuncusu Andreas Christensen'in sakatlandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen tetkikler sonucunda Danimarkalı futbolcunun sol uyluk ön bölgesindeki rectus femoris kasında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Andreas Christensen'in önümüzdeki birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı, yeniden forma giyebileceği tarihin ise iyileşme sürecine bağlı olarak netleşeceği ifade edildi.

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