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Galatasaray'da kanatlardan 1 gol!

Galatasaray, kanatlarda oynayan; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Leroy Sane gibi isimlerden bu sezon yalnızca bir 1 katkı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 11:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kanatlardan 1 gol!
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Galatasaray'da kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'a 4-0'lık skorla kaybeden ve milli araya kötü giden sarı-kırmızılılar, bu sezon kanatlarda oynayan futbolcularından istediği verimi alamadı.

Galatasaray'da kanatlarda forma giyen; Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Rafael Leao ve Yunus Akgün (10 numarada da oynuyor) takıma sadece 1 gollük katkı sağladı. Söz konusu gol ise Erzurumspor maçında Yunus Akgün'den geldi.

DENİZ GÜL VE BATRAKOV DA SİFTAH YAPAMADI

Galatasaray'da yeni transferler Aleksey Batrakov ve Deniz Gül de henüz sarı-kırmızılılarda golle tanışamadı.  

 

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