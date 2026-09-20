Galatasaray'da kanatlardan 1 gol!

Galatasaray'da kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'a 4-0'lık skorla kaybeden ve milli araya kötü giden sarı-kırmızılılar, bu sezon kanatlarda oynayan futbolcularından istediği verimi alamadı.
Galatasaray'da kanatlarda forma giyen; Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Rafael Leao ve Yunus Akgün (10 numarada da oynuyor) takıma sadece 1 gollük katkı sağladı. Söz konusu gol ise Erzurumspor maçında Yunus Akgün'den geldi.
DENİZ GÜL VE BATRAKOV DA SİFTAH YAPAMADI
Galatasaray'da yeni transferler Aleksey Batrakov ve Deniz Gül de henüz sarı-kırmızılılarda golle tanışamadı.
Galatasaray'da kanatlarda forma giyen; Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Rafael Leao ve Yunus Akgün (10 numarada da oynuyor) takıma sadece 1 gollük katkı sağladı. Söz konusu gol ise Erzurumspor maçında Yunus Akgün'den geldi.
DENİZ GÜL VE BATRAKOV DA SİFTAH YAPAMADI
Galatasaray'da yeni transferler Aleksey Batrakov ve Deniz Gül de henüz sarı-kırmızılılarda golle tanışamadı.