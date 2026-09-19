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Tottenham'da büyük çöküş!

Tottenham, yaz transfer döneminde yaklaşık 350 milyon euro harcamasına rağmen yeni sezonda istediğini bulamadı. Londra temsilcisi, Premier Lig'de 5 maçta 2 puan aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'da büyük çöküş!
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Tottenham, Premier Lig'de yeni sezonda da aradığını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon oldukça kötü bir dönem geçiren ve ligde son anda kalmayı başaran Londra temsilcisi, yaz transfer döneminde ise kesenin ağzını açtı.

Tottenham, yaz transfer döneminde yaklaşık 350 milyon euro harcadı ancak yine istediğini bulamadı.

Roberto De Zerbi'nin ekibi Tottenham, ligde oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi.

Premier Lig'de ilk 5 haftada galibiyet alamayan Tottenham, milli aranın ardından Manchester United deplasmanına gidecek.

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