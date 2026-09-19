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Nainggolan: "Ben sahte bir dünyada gerçek bir adamım"

38 yaşındaki Patro Eisden oyuncusu Radja Nainggolan, günümüz futbolunun giderek kolaylaştığını savunarak hâlâ üst düzeyde oynayabileceğini söyledi ve antrenman yapmayı sevmediğini itiraf etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 17:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nainggolan: 'Ben sahte bir dünyada gerçek bir adamım'
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Belçika 2. Lig ekiplerinden Patro Eisden forması giyen 38 yaşındaki Radja Nainggolan, futbol kariyerine ve günümüz futboluna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Deneyimli futbolcu, hala üst düzeyde oynayabileceğini savunurken antrenman yapmayı sevmediğini de söyledi.

Nainggolan, "Ben sahte bir dünyada gerçek bir adamım. Hala üst düzeyde oynayabilirdim çünkü futbol hem kurallar hem de genel seviye açısından giderek kolaylaşıyor. Maçlarda birçok genç oyuncudan daha fazla koşuyorum ama antrenman yapmayı sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA YILDIZLAŞTI

Belçika'da futbola başlayan Nainggolan, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçirdi. Piacenza ve Cagliari'nin ardından 2014'te Roma'ya transfer olan Belçikalı orta saha, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

Roma formasıyla Serie A'nın önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen Nainggolan, 2016-17 sezonunda ligde 11 gol attı. 2017-18 sezonunda ise Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen kadrosunda yer aldı. Liverpool ile oynanan yarı final rövanşında iki gol atan Nainggolan, buna rağmen takımının finale çıkmasına engel olamadı.

INTER VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2018'de Inter'e transfer olan Nainggolan, Milano ekibinde bir sezon geçirdikten sonra yeniden Cagliari'ye kiralandı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Antwerp, SPAL ve Lokeren-Temse gibi takımlarda forma giydi. 2026 yılında ise Patro Eisden'e transfer oldu.

Belçika Milli Takımı'nda 30 kez forma giyen ve 6 gol atan Nainggolan, son milli maçına Mart 2018'de çıktı. Aynı yıl Dünya Kupası kadrosuna alınmaması sonrası milli takım kariyerini noktaladı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde Belçika'ya dönen Nainggolan, 38 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam ediyor.

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