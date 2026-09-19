Galatasaray'da Ugochukwu'ya milli davet!

Galatasaray'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, Fransa U21 Milli Takımı'na davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genç orta saha oyuncusu, Fransa U21 Milli Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte henüz düzenli forma şansı bulamayan genç orta saha oyuncusu; Erzurumspor karşılaşmasında 66, Kocaelispor maçında 77, Göztepe karşılaşmasında ise 90+1. dakikada oyuna dâhil oldu.
Ugochukwu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynanan mücadelede de 85. dakikada oyuna girdi. Fransız futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir ve Çorum karşılaşmalarında ise süre alamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte henüz düzenli forma şansı bulamayan genç orta saha oyuncusu; Erzurumspor karşılaşmasında 66, Kocaelispor maçında 77, Göztepe karşılaşmasında ise 90+1. dakikada oyuna dâhil oldu.
Ugochukwu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynanan mücadelede de 85. dakikada oyuna girdi. Fransız futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir ve Çorum karşılaşmalarında ise süre alamadı.