Haber Tarihi: 16 Eylül 2026 11:36 -
Güncelleme Tarihi:
16 Eylül 2026 11:36
Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün- 16 Eylül)
Haftanın ilk işlem günlerinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, 16 Eylül işlemlerinde sert satış baskısıyla karşılaştı. Güne 14.219,98 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasına doğru hızlanan satış dalgasıyla birlikte kritik 14.000 psikolojik eşiğinin altına geriledi. Endeks, saat 11:56 itibarıyla %1,86 değer kaybıyla 13.971,16 puandan işlem görürken, gün içi en düşük seviye olarak 13.962,72 puan test edildi.
Piyasadaki bu geri çekilmede özellikle teknik ve makroekonomik dinamikler belirleyici rol oynuyor. Güne yatay başlayan endekste, kritik direnç seviyelerinin aşılamaması yatırımcılarda kâr realizasyonu eğilimini hızlandırdı. 14.000 seviyesinin altına inilmesiyle birlikte tetiklenen stop-loss emirleri gün içi kayıpları artırırken, sıkı para politikasının yarattığı yüksek mevduat faizleri borsadaki likiditenin bir kısmını risksiz getiri araçlarına yönlendiriyor.
Lokomotif hisselerdeki genele yayılan satışların derinleştirdiği düşüşte, 52 haftalık zirvesi olan 15.204,92 puandan uzaklaşan endeks için analistler 13.950 ve 13.800 seviyelerini kısa vadeli kritik destekler olarak değerlendiriyor. Yeniden alım iştahının güçlenmesi ve düşüşün durulması için ise endeksin 14.200 puanın üzerine kalıcı olarak yerleşmesi gerektiği vurgulanıyor.
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