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Barcelona, genç yeteneği 2030'a bağladı: 150 milyon euro

Barcelona, bonservisini aldığı Hamza Abdelkarim ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalarken, 18 yaşındaki futbolcunun kontratına dikkat çeken bir serbest kalma maddesi koydu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Barcelona, genç yeteneği 2030'a bağladı: 150 milyon euro
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Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kalan Katalan devi, genç oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro ödedi.

2030'A KADAR SÖZLEŞME

İlk etapta altyapıda değerlendirilmesi planlanan Abdelkarim, Barcelona'yı profesyonel sözleşme konusunda ikna etti. Genç futbolcuyla 2030 yılına kadar geçerli kontrat imzalandı.

100 KATLIK SERBEST KALMA MADDESİ

Barcelona, bonservisi 1.5 milyon euro olan Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.

Hamza Abdelkarim, bu sezon Barcelona formasıyla 1 maçta görev yaptı.

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