Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini aldı.
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18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kalan Katalan devi, genç oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro ödedi.
2030'A KADAR SÖZLEŞME
İlk etapta altyapıda değerlendirilmesi planlanan Abdelkarim, Barcelona'yı profesyonel sözleşme konusunda ikna etti. Genç futbolcuyla 2030 yılına kadar geçerli kontrat imzalandı.
100 KATLIK SERBEST KALMA MADDESİ
Barcelona, bonservisi 1.5 milyon euro olan Hamza Abdelkarim'in sözleşmesine 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydu. Böylece genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedeli, ödenen bonservisin tam 100 katı oldu.
Hamza Abdelkarim, bu sezon Barcelona formasıyla 1 maçta görev yaptı.
Barcelona, genç yeteneği 2030'a bağladı: 150 milyon euro
Barcelona, bonservisini aldığı Hamza Abdelkarim ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalarken, 18 yaşındaki futbolcunun kontratına dikkat çeken bir serbest kalma maddesi koydu.
Barcelona, geçtiğimiz sezon Al Ahly altyapısından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hamza Abdelkarim'in bonservisini aldı.
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İŞARETLE
18 yaşındaki Mısırlı santrforun performansından memnun kalan Katalan devi, genç oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro ödedi.
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