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Bu ofsaytı vermeyen VAR hakemine ağır fatura!

Manchester derbisinde Erling Haaland'ın golünde verilen tartışmalı VAR kararının faturası hakem ekibine çıktı. Pozisyonu inceleyen VAR hakemi Matt Donohue ile yardımcısı Blake Antrobus, Premier Lig'de gelecek hafta oynanacak maçlarda görevlendirilmedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Bu ofsaytı vermeyen VAR hakemine ağır fatura!
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Karşılaşmanın tek golünü atan Erling Haaland'ın pozisyonunda verilen karar, İngiltere'de büyük tartışma yaratırken hakem yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

O HAKEMLERE MAÇ YOK

Pozisyonda VAR görevini üstlenen Matt Donohue ile yardımcı VAR Blake Antrobus'un, Premier Lig'in gelecek hafta programında yer almadığı belirtildi.

37 yaşındaki Donohue, bu sezon ilk kez bir Premier Lig haftasında görev alamayacak. İngiliz hakemlik kurumu Pro Ref'in baş hakem sorumlusu Howard Webb ve yönetim ekibinin aldığı karar doğrultusunda iki hakemin de en azından yaklaşan milli araya kadar görev almayacağı, gerekirse sezon sonuna kadar da dinlendirilecekleri ifade edildi.

Donohue ayrıca hafta içinde oynanan Carabao Cup karşılaşmalarında da görevlendirilmedi.

GOL ÖNCE İPTAL EDİLDİ

Derbide Haaland'ın attığı gol, ilk olarak ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

Pozisyon sırasında Manchester City'den Enzo Fernandez'in de ofsayt konumunda olduğu ve gelen topa doğru hamle yaptığı görüldü. Fernandez'i savunan Manchester United stoperi Lisandro Martinez'in bu hareketten etkilenmesi sonucunda Haaland arka direkte boş kaldı.

VAR incelemesinin ardından ise Haaland'ın ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

"HAKEMİ İNCELEMEYE ÇAĞIRMALIYDI"

Pro Ref, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede VAR ekibinin pozisyonda hata yaptığını kabul etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, VAR'ın Fernandez'in ofsayt pozisyonundaki hareketinin rakibi üzerindeki olası etkisini doğru değerlendiremediği ve orta hakemi saha kenarındaki monitörde incelemeye davet etmesi gerektiği belirtildi.

Manchester United ile de iletişime geçildiği ve kararın bir "değerlendirme hatası" olduğunun kulübe iletildiği açıklandı.

KURAL NE DİYOR?

Premier Lig kurallarına göre bir oyuncu ofsayt pozisyonundayken yakındaki topa açık şekilde hamle yapıyor ve bu hareket rakibin müdahalesini etkiliyorsa, pozisyon ofsayt olarak değerlendirilebiliyor.

Tartışmanın merkezinde de Fernandez'in topa dokunmamasına rağmen Martinez'in savunma pozisyonunu etkileyip etkilemediği yer aldı.

Maç sırasında Premier Lig'in resmi maç merkezi, VAR'ın Haaland'ın ofsaytta olmadığını belirlediğini ve Fernandez'in de topa oynamadığı gerekçesiyle golün geçerli sayıldığını açıklamıştı.

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