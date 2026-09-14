Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı şifresiz izle canlı bein sports 1 linki
Haber Tarihi: 14 Eylül 2026 19:02 -
Güncelleme Tarihi:
14 Eylül 2026 19:02
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı şifresiz izle canlı bein sports 1 linki
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bein sports 1 izleme linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'nın eksikleri
Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibinin 7 puanı bulunuyor. Güneydoğu ekibi, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gole engel olamadı. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.
15. randevu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 14 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 12 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 38 golüne, Gaziantep FK 14 golle yanıt verdi.
Gaziantep'teki maçlar
Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 7 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.
Fenerbahçe son 12 resmi maçı kazandı
İki takım arasında ligde oynanan son 9 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 9'u lig 12 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Macar hakem Tamas Bognar oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesi form durumları
Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
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