14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:00
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
20:00
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
19:30
14 Eylül
Torino-Roma
19:30
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

Juventus'tan Dusan Vlahovic açıklaması: "İşte gerçek!"

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic'in ayrılık sürecine ilişkin konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'tan Dusan Vlahovic açıklaması: 'İşte gerçek!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus'ta Dusan Vlahovic'in ayrılığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rai Radio 1'de yayınlanan "Radio Anch'io Sport" programına konuşan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olan Vlahovic'in ayrılık sürecine açıklık getirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKLİF YAPILDI"

Vlahovic ile kişisel olarak hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Carnevali, "Ben oyuncuyla hiçbir zaman konuşmadım. Göreve gelir gelmez kendisine ekonomik açıdan çok önemli bir teklif yapılmıştı ancak bu teklif kabul edilmedi." dedi.

"KONU ORADA KAPANDI"

Sırp futbolcunun kararının ardından yeni bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Carnevali, "Ben futbolcuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic, Juventus'a karşı saygılı davrandı ancak teklifimizi kabul etmeyince konu bizim açımızdan orada kapandı." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.