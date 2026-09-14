ABD, Fransa'yı devirdi ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu!

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
1-0
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
5-0
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-2
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-1
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-3
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
3-2
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
0-1
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
4-1
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
3-0
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
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Sturm Graz-LASK
2-1
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FC Zürich-FC Vaduz
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Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-2
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Benfica-Gil Vicente
3-1
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-1
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FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
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S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-1
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
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Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
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Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
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Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
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Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1

ABD, Fransa'yı devirdi ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD, Fransa'yı 97-79 mağlup ederek üst üste 5. kez olmak üzere toplamda 12. şampiyonluğunu elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Eylül 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD, Fransa'yı devirdi ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu!
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, Dünya Kupası'nda 5'i üst üste olmak üzere 12. kez kupayı kazandı. Fransa ise ilk defa final oynadığı turnuvada ikincilikle yetindi.

Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk periyot, Fransa'nın 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle çok iyi başlayan Fransa, 13. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 17-31. Dış atışlardan kritik basketler bulan Fransa karşısında ABD, Young'ın skorer oyunuyla etkili oldu. ABD, Clark'ın bitime 3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle farkı 2'ye kadar indirdi: 43-45. Fransa, soyunma odasına 45-43 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında skoru lehine çeviren ve oyundan düşen Fransa önünde üst üste bulduğu basketlerle 17 sayılık fark yakalayan ABD, son bölüme 73-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 27'ye kadar çıkaran ABD, karşılaşmayı 97-79 kazanarak Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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