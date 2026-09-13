Bayern Münih'ten 'mucize'ye izin yok!

Almanya 1. Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Waldstadion Kaiserlinde'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih, 26. dakikada Lennart Karl'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Ligin yeni takımı Elversberg, 61. dakikada Maurice Krattenmacher ile eşitliği sağladı.
Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti.
İlk iki hafta Leverkusen ve Mönchengladbach'a karşı kazanarak sürprize imza atan Elversberg, ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i konuk edecek. Elversberg ise Schalke deplasmanına gidecek.
Ligin yeni takımı Elversberg, 61. dakikada Maurice Krattenmacher ile eşitliği sağladı.
Harry Kane, 72. dakikada sahneye çıkarak maçı Bayern Münih'e kazandırdı.
Bundesliga'nın mucize takımı Elversberg, Bayern Münih'e karşı eşitliği sağladı.pic.twitter.com/0xq7D7T2WT
— Sporxtv (@sporxtv) September 13, 2026
ELVERSBERG İLK KEZ YENİLDİ
Harry Kane. Golcü.pic.twitter.com/yyDYMoTWm6
— Sporxtv (@sporxtv) September 13, 2026
Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti.
İlk iki hafta Leverkusen ve Mönchengladbach'a karşı kazanarak sürprize imza atan Elversberg, ilk yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA...
Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i konuk edecek. Elversberg ise Schalke deplasmanına gidecek.