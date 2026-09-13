Yüksel Yıldırım'dan taraftara flaş yanıt: 'Bu akşam kulübe gel'

📲Yüksel Yıldırım'ın bir Samsunspor taraftarına verdiği yanıt:



"Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp… pic.twitter.com/LDEmv522x2



— Sporx (@sporx) September 13, 2026