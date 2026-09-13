Yüksel Yıldırım'dan taraftara flaş yanıt: 'Bu akşam kulübe gel'

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çorum FK'ye 5-1 yenilen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan kendisi hakkında paylaşım yapan taraftara flaş bir cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 MAÇTA 3 YENİLGİ
Ligde 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 3 yenilgi ile 1 beraberlik elde eden kırmızı beyazlılarda morallar bozuk.
YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ VAR
Samsunspor taraftarları, alınan kötü sonuçların ardından başta Başkan Yüksel Yıldırım olmak üzere teknik heyet ve futbolculara tepki gösteriyor.
TARAFTARDAN FLAŞ PAYLAŞIM
Çorum FK maçının ardından bir Samsunspor taraftarı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Samsunspor A.Ş'nin hisseleri Yüksel Yıldırım'ın. Samsunspor'un sahibi o değil. Samsunspor'u o kurmadı. Samsunspor'u Samsunspor o yapmadı. 1 verdiyse 11 aldı inkar ediyorsa HODRİ MEYDAN. Hesabı kitabı dökelim ortaya. SAMSUNSPOR'UN BİR SAHİBİ VAR ODA BİZİZ!!!!!!!" ifadelerini kullandı.
"BU AKŞAM KULÜBE GEL"
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarın kendisiyle ilgili bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Yıldırım, taraftarın paylaşımına, "Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir Başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..." yanıtını verdi.
Ligde 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 3 yenilgi ile 1 beraberlik elde eden kırmızı beyazlılarda morallar bozuk.
YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ VAR
Samsunspor taraftarları, alınan kötü sonuçların ardından başta Başkan Yüksel Yıldırım olmak üzere teknik heyet ve futbolculara tepki gösteriyor.
TARAFTARDAN FLAŞ PAYLAŞIM
Çorum FK maçının ardından bir Samsunspor taraftarı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Samsunspor A.Ş'nin hisseleri Yüksel Yıldırım'ın. Samsunspor'un sahibi o değil. Samsunspor'u o kurmadı. Samsunspor'u Samsunspor o yapmadı. 1 verdiyse 11 aldı inkar ediyorsa HODRİ MEYDAN. Hesabı kitabı dökelim ortaya. SAMSUNSPOR'UN BİR SAHİBİ VAR ODA BİZİZ!!!!!!!" ifadelerini kullandı.
"BU AKŞAM KULÜBE GEL"
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarın kendisiyle ilgili bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Yıldırım, taraftarın paylaşımına, "Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir Başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..." yanıtını verdi.
📲Yüksel Yıldırım'ın bir Samsunspor taraftarına verdiği yanıt:
"Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp… pic.twitter.com/LDEmv522x2
— Sporx (@sporx) September 13, 2026