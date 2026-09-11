Haber Tarihi: 11 Eylül 2026 10:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 10:52

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Eylül 2026

Bugün (11 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Eylül 2026
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11 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Eylül Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

11 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Eylül maç takvimi

11 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

20.00 | Beşiktaş-Erzurumspor FK

20.00 | Sarıyer-Bandırmaspor

21.30 | Union Berlin-Schalke 04

21.45 | Venezia-Fiorentina


21.45 | Rennes-Marsilya

22.00 | Sevilla-Valencia

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