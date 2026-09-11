Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Eylül 2026

11 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Eylül Cuma günün maçları listesi...11 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Eylül maç takvimi20.00 | Beşiktaş-Erzurumspor FK20.00 | Sarıyer-Bandırmaspor21.30 | Union Berlin-Schalke 0421.45 | Venezia-Fiorentina21.45 | Rennes-Marsilya22.00 | Sevilla-Valencia