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Galatasaray'da Eren Elmalı kararı!

Sporting maçında fırsatı değerlendiremeyen Eren Elmalı'ya kulübe yolu göründü. Jakobs'un yeniden sol beke geçmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 11:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Eren Elmalı kararı!
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Galatasaray'da Ismail Jakobs'un stopere geçtiği Sporting Lizbon maçında sol bekte göre yapan Eren Elmalı, eline geçen fırsatı iyi değerlendiremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşüyle birlikte Jakobs'un yeniden sola geçmesi ve Eren Elmalı'nın da Kocaelispor önünde kulübeye geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 62 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.



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