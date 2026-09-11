Galatasaray'da Eren Elmalı kararı!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un stopere geçtiği Sporting Lizbon maçında sol bekte göre yapan Eren Elmalı, eline geçen fırsatı iyi değerlendiremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşüyle birlikte Jakobs'un yeniden sola geçmesi ve Eren Elmalı'nın da Kocaelispor önünde kulübeye geçmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 62 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 62 maça çıkan milli yıldız, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.