Roma maçının oyuncusu Archie Brown

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Fenerbahçe - Roma maçının oyuncusu Fenerbahçe'den Archie Brown oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA, 1-1 biten maçta Fenerbahçe'nin golünü atan İngiliz futbolcuyu maçın oyuncusu seçti.
UEFA'nın açıklamasında, "Brown, hayati önem taşıyan bir golde büyük bir soğukkanlılık sergiledi; ayrıca keskin bir pozisyon algısı, savunma ile hücumu birbirine bağlama becerisi ve topsuz anlarda da istikrarlı bir performans gösterdi." denildi.
UEFA'nın açıklamasında, "Brown, hayati önem taşıyan bir golde büyük bir soğukkanlılık sergiledi; ayrıca keskin bir pozisyon algısı, savunma ile hücumu birbirine bağlama becerisi ve topsuz anlarda da istikrarlı bir performans gösterdi." denildi.