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Roma maçının oyuncusu Archie Brown

UEFA, Fenerbahçe - AS Roma maçının oyuncusunu Archie Brown olarak seçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Roma maçının oyuncusu Archie Brown
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Fenerbahçe - Roma maçının oyuncusu Fenerbahçe'den Archie Brown oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA, 1-1 biten maçta Fenerbahçe'nin golünü atan İngiliz futbolcuyu maçın oyuncusu seçti.

UEFA'nın açıklamasında, "Brown, hayati önem taşıyan bir golde büyük bir soğukkanlılık sergiledi; ayrıca keskin bir pozisyon algısı, savunma ile hücumu birbirine bağlama becerisi ve topsuz anlarda da istikrarlı bir performans gösterdi." denildi.





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