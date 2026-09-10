Vagner Love'ı duygulandıran teklif

Türkiye'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Vagner Love, geçtiğimiz mart ayında futbolculuk kariyerine son verme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 14 farklı kulübün formasını giyen Brezilyalı golcü, kariyerinin en uzun bölümünü geçirdiği ve adını dünya futboluna duyurduğu CSKA Moskova'dan gelen sürpriz teklifle büyük bir mutluluk yaşadı.
TEKLİFİ DUYDUĞUNDA DUYGULANDI
Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova, kulübün eski yıldızı Vagner Love için özel bir veda karşılaşması düzenlemeyi teklif etti.
42 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kendisine iletilen bu teklifin ardından büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade etti.
Vagner Love, CSKA Moskova'nın önerisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu etkinlik fikri için kulübe son derece minnettarım. CSKA stadyumunda veda maçımı oynayabilmek benim için büyük bir gurur ve onur. CSKA'nın teklifini ilk duyduğumda inanılmaz derecede duygulandım. Böyle bir hediyeye duyduğum sevinç ve mutluluk tarifsizdi. Bütün ailem çok mutlu oldu! Ve tüm sevdiklerim bu büyük mutluluğu paylaşmak için benimle birlikte Moskova'ya gelecekler."
VEDA MAÇI 26 EYLÜL'DE
Vagner Love için düzenlenecek özel karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü Moskova'daki VEB Arena'da oynanacak.
Mücadelede "Efsaneler CSKA" ile "Arkadaşlar" takımları karşı karşıya gelecek.
Brezilyalı futbolcu, CSKA'dan gelen teklifin ardından karşılaşmada yer alacak isimleri belirlemek için çalışmalara başladığını söyledi.
Takım arkadaşlarının bir bölümünün yoğun programları nedeniyle organizasyona katılamayacağını belirten Love, buna rağmen güçlü bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.
"Evet, maalesef yoğun programları nedeniyle takım arkadaşlarımın hepsi gelemeyecek, ancak yine de gerçekten güçlü bir kadro oluşturuyoruz"
KRASIC, JO VE KLEBERSON DA KADRODA
"Efsaneler CSKA" takımında Alexei ve Vasily Berezutsky kardeşler, Alan Dzagoev, Şilili Mark Gonzalez ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Milos Krasic gibi isimler sahaya çıkacak.
"Arkadaşlar" takımında ise Brezilyalı eski yıldızlar yer alacak. Galatasaray forması da giyen Jo ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Kleberson'un yanı sıra Dudu, Daniel Carvalho ve Luis Fabiano da organizasyonda bulunacak.
RONALDINHO VE ROBERTO CARLOS YOK
Veda karşılaşması için dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho ve Roberto Carlos'a da davet gönderildi.
Ancak iki eski yıldızın yoğun programları nedeniyle 26 Eylül'deki organizasyona katılamayacağı öğrenildi.
TEKLİFİ DUYDUĞUNDA DUYGULANDI
Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova, kulübün eski yıldızı Vagner Love için özel bir veda karşılaşması düzenlemeyi teklif etti.
42 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kendisine iletilen bu teklifin ardından büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını ifade etti.
Vagner Love, CSKA Moskova'nın önerisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu etkinlik fikri için kulübe son derece minnettarım. CSKA stadyumunda veda maçımı oynayabilmek benim için büyük bir gurur ve onur. CSKA'nın teklifini ilk duyduğumda inanılmaz derecede duygulandım. Böyle bir hediyeye duyduğum sevinç ve mutluluk tarifsizdi. Bütün ailem çok mutlu oldu! Ve tüm sevdiklerim bu büyük mutluluğu paylaşmak için benimle birlikte Moskova'ya gelecekler."
VEDA MAÇI 26 EYLÜL'DE
Vagner Love için düzenlenecek özel karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü Moskova'daki VEB Arena'da oynanacak.
Mücadelede "Efsaneler CSKA" ile "Arkadaşlar" takımları karşı karşıya gelecek.
Brezilyalı futbolcu, CSKA'dan gelen teklifin ardından karşılaşmada yer alacak isimleri belirlemek için çalışmalara başladığını söyledi.
Takım arkadaşlarının bir bölümünün yoğun programları nedeniyle organizasyona katılamayacağını belirten Love, buna rağmen güçlü bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.
"Evet, maalesef yoğun programları nedeniyle takım arkadaşlarımın hepsi gelemeyecek, ancak yine de gerçekten güçlü bir kadro oluşturuyoruz"
KRASIC, JO VE KLEBERSON DA KADRODA
"Efsaneler CSKA" takımında Alexei ve Vasily Berezutsky kardeşler, Alan Dzagoev, Şilili Mark Gonzalez ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Milos Krasic gibi isimler sahaya çıkacak.
"Arkadaşlar" takımında ise Brezilyalı eski yıldızlar yer alacak. Galatasaray forması da giyen Jo ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Kleberson'un yanı sıra Dudu, Daniel Carvalho ve Luis Fabiano da organizasyonda bulunacak.
RONALDINHO VE ROBERTO CARLOS YOK
Veda karşılaşması için dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho ve Roberto Carlos'a da davet gönderildi.
Ancak iki eski yıldızın yoğun programları nedeniyle 26 Eylül'deki organizasyona katılamayacağı öğrenildi.