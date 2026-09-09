09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
19:45
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
19:45
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
19:45
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

Gasperini'den Fenerbahçe maçı öncesi kritik mesaj!

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 18:46
Fotoğraf: AA
Gasperini'den Fenerbahçe maçı öncesi kritik mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM VAR"

Gasperini, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, rakiplerine karşı kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Gasperini: "Kulüp açısından en önemli maçlardan bir tanesini oynayacağız. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ama kendimize güvenmeliyiz ve rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz."

"ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR"

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş maçını değil, diğer karşılaşmalarını da takip ettiğini belirterek sarı-lacivertlilerin zaman içerisinde daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Gasperini: "Fenerbahçe'nin sadece Beşiktaş ile oynadığı maçı değil, diğer maçlarını da izledim. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Zaman içinde güçleneceklerine eminim. Değerli ve iyi bir kadroları var." 

Gasperini ayrıca, Fenerbahçe'nin son maçta aldığı sonucun kendileri açısından değerlendirmelerini değiştirmediğini dile getirdi:





Gasperini: "Fenerbahçe zamanla güçlenecek, çok değerli bir takım. Son maç sonucu ne olursa olsun."


"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KUVVETLİ GÖRECEĞİZ"

Gasperini, Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin önemli oyuncular olduğunu söyledi.

Gasperini: "Asensio ve Guendouzi çok iyi futbolcular. Fenerbahçe son derece geniş bir kadroya sahip, çok güçlü oyuncuları var. Maalesef bazen bazı oyuncular sakatlanabiliyor. Çok önemli maçlar tabii bunlar. Sanırım Asensio ve Guendouzi olmamasına rağmen biz Fenerbahçe'yi çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.