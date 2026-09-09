09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
2-045'
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
3-145'
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
0-0DA
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

Gençlerbirliği, Gambiya'dan iki genç yetenek aldı!

Gençlerbirliği, 18 yaşındaki iki Gambiyalı futbolcuyu altyapı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, Gambiya'dan iki genç yetenek aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gençlerbirliği Kulübü Futbol Akademisi, Gambiyalı Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta'yı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinin açıklamasına göre Gambiya'daki Esohna Akademide yetişen 18 yaşındaki Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta, altyapı kadrosuna katıldı.

Ebrima'nın stoper, Abdoulie'nin ise orta saha pozisyonunda oynadığı bilgisi verilen açıklamada, "Her iki oyuncumuza da Gençlerbirliği ailesine hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılı bir gelişim ve kariyer diliyoruz." denildi.





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.