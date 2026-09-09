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Dünya üçüncüsü cimnastikçiler İzmir'de

İspanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 15-17 Yaş Trio kategorisinde elde ettikleri 18 bin 400 puanla bronz madalya kazanan Elif Sezen, Elif Sadıkoğlu ve Duru Mavi Bayam, İzmir'e dönüşlerinde coşkuyla karşılandı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Dünya üçüncüsü cimnastikçiler İzmir'de
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İspanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 15-17 Yaş Trio kategorisinde elde ettikleri 18 bin 400 puanla bronz madalya kazanan Elif Sezen, Elif Sadıkoğlu ve Duru Mavi Bayam, İzmir'e dönüşlerinde coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevlileri, sporcuların ailelerinin yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de katıldı.

Sporcularla ilgili, "Dünya Üçüncüsü Sporcularımızı Gururla Karşıladık! İspanya'da gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik 15-17 Yaş Trio kategorisinde dünya üçüncüsü olarak ülkemizi ve bizleri gururlandıran sporcularımız Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Bayam ve Elif Sezen'i havalimanında coşkuyla karşıladık. Gösterdikleri üstün performans, azim ve emekle bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyoruz" açıklaması yapıldı.
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