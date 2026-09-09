Filenin Efeleri'nin rakibi Almanya!

Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:
10 Eylül Perşembe:
20.00 Türkiye-Almanya
- 12 Eylül Cumartesi:
17.00 Fransa-Türkiye
- 13 Eylül Pazar:
17.00 İsviçre-Türkiye
- 14 Eylül Pazartesi:
20.00 Romanya-Türkiye
- 16 Eylül Çarşamba:
17.00 Türkiye-Letonya
KADRO
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:
10 Eylül Perşembe:
20.00 Türkiye-Almanya
- 12 Eylül Cumartesi:
17.00 Fransa-Türkiye
- 13 Eylül Pazar:
17.00 İsviçre-Türkiye
- 14 Eylül Pazartesi:
20.00 Romanya-Türkiye
- 16 Eylül Çarşamba:
17.00 Türkiye-Letonya
KADRO
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.