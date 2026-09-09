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Filenin Efeleri'nin rakibi Almanya!

Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri'nin rakibi Almanya!
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Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Almanya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:

10 Eylül Perşembe:

20.00 Türkiye-Almanya

- 12 Eylül Cumartesi:

17.00 Fransa-Türkiye

- 13 Eylül Pazar:

17.00 İsviçre-Türkiye

- 14 Eylül Pazartesi:

20.00 Romanya-Türkiye

- 16 Eylül Çarşamba:

17.00 Türkiye-Letonya

KADRO

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

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