Borussia Dortmund, Villarreal'e karşı ikinci yarı açıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Ev sahibi Dortmund'un gollerini 53. dakikada kendi kalesine Renato Veiga ile 80 ve 85. dakikalarda (penaltıdan) Serhou Guirassy kaydetti.
Villarreal'in golleri ise 66. dakikada Santiago Mourino ve 90+3. dakikada kendi kalesine Guirassy'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'e konuk olacak. Villarreal ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.
Ev sahibi Dortmund'un gollerini 53. dakikada kendi kalesine Renato Veiga ile 80 ve 85. dakikalarda (penaltıdan) Serhou Guirassy kaydetti.
Villarreal'in golleri ise 66. dakikada Santiago Mourino ve 90+3. dakikada kendi kalesine Guirassy'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'e konuk olacak. Villarreal ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.