08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
2-3
08 Eylül
AEK Athens-LASK
1-0
08 Eylül
Real Madrid-Inter
2-1
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
3-2
08 Eylül
FC Porto-M.City
0-2
08 Eylül
Lille-Real Betis
2-3

Borussia Dortmund, Villarreal'e karşı ikinci yarı açıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 00:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Borussia Dortmund, Villarreal'e karşı ikinci yarı açıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi Dortmund'un gollerini 53. dakikada kendi kalesine Renato Veiga ile 80 ve 85. dakikalarda (penaltıdan) Serhou Guirassy kaydetti.



Villarreal'in golleri ise 66. dakikada Santiago Mourino ve 90+3. dakikada kendi kalesine Guirassy'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'e konuk olacak. Villarreal ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.