Julius "Dr. J" Erving, LeBron James'i henüz tüm zamanların en iyi oyuncuları arasına almamasının nedenlerinden birinin kariyerinin devam etmesi olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüm zamanların takımlarını oluştururken genellikle emekli oyuncuları değerlendirdiğini belirten Erving, James'in bu kapsamda ele alınabilmesi için kariyerini tamamlaması gerektiğini ifade etti.
Brandon "Scoop B" Robinson'ın #WORDSWITHSCOOP programının ikinci sezonunun ilk bölümüne konuk olan Erving, "Tüm zamanların takımlarından söz ederken genellikle aktif oyuncuları değil, emekli olmuş isimleri değerlendiriyorum. LeBron henüz emekli olmadı. Dolayısıyla kariyeri sona ermeden onu bu listede belirli bir yere koymak zor," dedi.
Erving ayrıca James'in Philadelphia 76ers'a transferini de değerlendirdi. Sixers, 41 yaşındaki yıldızla ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu ve yüzde 15 takas bonusu içeren, yaklaşık 8 milyon dolar değerinde iki yıllık kontrat imzalamıştı.
"Philadelphia'da yaşanacaklara gelirsek, hem Philadelphia taraftarları hem de LeBron açısından çok heyecan verici olacak," diyen Erving, "Bu takım bazı rekorlar kırabilir ve şampiyonluklar kazanabilir. Ancak bunu lafta değil, sahada yapmak zorundalar," ifadelerini kullandı.
James, 23 yıllık kariyerinin ardından Philadelphia'ya katılıyor. Normal sezonda toplam 1.622 maça çıkan deneyimli yıldız; 26,8 sayı, 7,5 ribaund ve 7,4 asist ortalamaları yakalarken yüzde 50,7 saha içi isabet oranıyla oynadı.
2025-26 sezonunu 41 yaşında geçiren James, 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları üretti. Saha içinden yüzde 51,5 isabet sağlayan yıldız oyuncu, kariyerine bir All-Star seçimi daha ekledi.
Erving, kendi döneminde pivotların MVP yarışına hâkim olduğunu ancak zaman içerisinde guard ve forvetlerin ligin merkezine yerleştiğini söyledi.
"Günümüzde oyuna forvetler ve guardlar hükmediyor. Benim dönemimde ise pivotların hâkim olduğu bir oyun vardı," diyen Erving, "Hatta 1966 ile 1982 arasındaki MVP'lerin tamamı pivottu. Bu dönemin öncesindeki istisna Oscar Robertson'dı, o dönemdeki istisna ise bendim. Daha sonra bir anda guardlar ve forvetler ligin MVP'leri hâline geldi ve bu durum günümüze kadar devam etti. Ancak Wemby'nin bunu değiştireceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.
Erving ayrıca 1976'da ABA'den NBA'e geçiş sürecini ve 1983'te Moses Malone ile birlikte Philadelphia'da kazandığı şampiyonluğu değerlendirdi. 76ers, o sezon playoffları 12 galibiyet ve yalnızca bir mağlubiyetle tamamlamış, NBA Finalleri'nde Lakers'ı 4-0'la geçmişti.
Röportajda Jaylen Brown'ın durumu da ele alındı. Erving, sağlıklı kalması hâlinde Brown'ın oyununu başka bir seviyeye taşıyabileceğine inanıyor.
"En önemli konu sağlık," diyen Erving, "Bazı takım arkadaşlarının çok sayıda karşılaşma kaçırdığı dönemlerde bile genellikle maçların büyük bölümünde oynadı. Sağlıklı kalabilirse önünde hiçbir sınır yok. Hâlâ genç ve kariyerinin en verimli döneminde. Takımın lider oyuncusu olabilecek isimlerden biri," ifadelerini kullandı.
Erving, Philadelphia'nın hücumdaki başarısının oyun kurucuların boş durumdaki takım arkadaşlarını bulmasına ve bu oyuncuların yakaladıkları fırsatları değerlendirmesine bağlı olacağını da sözlerine ekledi.
LeBron James'in Jaylen Brown, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin bulunduğu kadroya katılmasıyla 76ers'ın oldukça iddialı bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Erving, yeni görünümlü takımın sonuçta sahada elde edeceği başarılarla değerlendirileceğini vurguladı.
Brandon "Scoop B" Robinson'ın #WORDSWITHSCOOP programının ikinci sezonunun ilk bölümüne konuk olan Erving, "Tüm zamanların takımlarından söz ederken genellikle aktif oyuncuları değil, emekli olmuş isimleri değerlendiriyorum. LeBron henüz emekli olmadı. Dolayısıyla kariyeri sona ermeden onu bu listede belirli bir yere koymak zor," dedi.
Erving ayrıca James'in Philadelphia 76ers'a transferini de değerlendirdi. Sixers, 41 yaşındaki yıldızla ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu ve yüzde 15 takas bonusu içeren, yaklaşık 8 milyon dolar değerinde iki yıllık kontrat imzalamıştı.
"Philadelphia'da yaşanacaklara gelirsek, hem Philadelphia taraftarları hem de LeBron açısından çok heyecan verici olacak," diyen Erving, "Bu takım bazı rekorlar kırabilir ve şampiyonluklar kazanabilir. Ancak bunu lafta değil, sahada yapmak zorundalar," ifadelerini kullandı.
James, 23 yıllık kariyerinin ardından Philadelphia'ya katılıyor. Normal sezonda toplam 1.622 maça çıkan deneyimli yıldız; 26,8 sayı, 7,5 ribaund ve 7,4 asist ortalamaları yakalarken yüzde 50,7 saha içi isabet oranıyla oynadı.
2025-26 sezonunu 41 yaşında geçiren James, 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları üretti. Saha içinden yüzde 51,5 isabet sağlayan yıldız oyuncu, kariyerine bir All-Star seçimi daha ekledi.
Erving, kendi döneminde pivotların MVP yarışına hâkim olduğunu ancak zaman içerisinde guard ve forvetlerin ligin merkezine yerleştiğini söyledi.
"Günümüzde oyuna forvetler ve guardlar hükmediyor. Benim dönemimde ise pivotların hâkim olduğu bir oyun vardı," diyen Erving, "Hatta 1966 ile 1982 arasındaki MVP'lerin tamamı pivottu. Bu dönemin öncesindeki istisna Oscar Robertson'dı, o dönemdeki istisna ise bendim. Daha sonra bir anda guardlar ve forvetler ligin MVP'leri hâline geldi ve bu durum günümüze kadar devam etti. Ancak Wemby'nin bunu değiştireceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.
Erving ayrıca 1976'da ABA'den NBA'e geçiş sürecini ve 1983'te Moses Malone ile birlikte Philadelphia'da kazandığı şampiyonluğu değerlendirdi. 76ers, o sezon playoffları 12 galibiyet ve yalnızca bir mağlubiyetle tamamlamış, NBA Finalleri'nde Lakers'ı 4-0'la geçmişti.
Röportajda Jaylen Brown'ın durumu da ele alındı. Erving, sağlıklı kalması hâlinde Brown'ın oyununu başka bir seviyeye taşıyabileceğine inanıyor.
"En önemli konu sağlık," diyen Erving, "Bazı takım arkadaşlarının çok sayıda karşılaşma kaçırdığı dönemlerde bile genellikle maçların büyük bölümünde oynadı. Sağlıklı kalabilirse önünde hiçbir sınır yok. Hâlâ genç ve kariyerinin en verimli döneminde. Takımın lider oyuncusu olabilecek isimlerden biri," ifadelerini kullandı.
Erving, Philadelphia'nın hücumdaki başarısının oyun kurucuların boş durumdaki takım arkadaşlarını bulmasına ve bu oyuncuların yakaladıkları fırsatları değerlendirmesine bağlı olacağını da sözlerine ekledi.
LeBron James'in Jaylen Brown, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin bulunduğu kadroya katılmasıyla 76ers'ın oldukça iddialı bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Erving, yeni görünümlü takımın sonuçta sahada elde edeceği başarılarla değerlendirileceğini vurguladı.