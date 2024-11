İcardi-Wanda Nara ayrıldı mı, boşandı mı?

Gerçek adı Elian Ángel Valenzuela olan L-Gante, Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısı olarak tanınmaktadır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in özgün müzik türlerinden biri olan cumbia villera ile trap müziğini harmanlayarak Latin Amerika'da ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.



BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ



Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Arjantinli model Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bırakarak ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla ayrılıklarını resmen duyurmuştu.



"AYRILMAYA KARAR VERDİM"



Wanda Nara, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olabileceğini biliyorum. Medyada yer alan her şey gerçeği yansıtmıyor ama bunu kabul ediyorum. Ayrılma kararı aldım ama Mauro ile bir aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek bir hata değildi. Pişman değilim, bu ilişkiye hayatımın en güzel yıllarını verdim, ancak şu an yalnız olmam gerekiyor. İlişkimiz dışarıdan görüldüğü gibi değildi, ne bir suçlu ne de üçüncü bir kişi var. Benim önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve şimdi bu her zamankinden daha önemli. Saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederim."



Ayrılık açıklamasının ardından sakatlık yaşayan ve tedavi için Arjantin'e giden Mauro Icardi, birkaç kez Wanda Nara ile bir araya gelmişti. Bu buluşmalar sonrası ikili hakkında barıştıkları yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.



KISA SÜREN BARIŞMA



Mauro Icardi, milli maç arasını değerlendirerek Arjantin'e gitti ve ailesiyle buluşup sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bu gelişmeler ikilinin barıştığını düşündürdü. Ancak bu barışma kısa sürdü. Wanda Nara, ayrılık sürecinde yanında olan Arjantinli rapçi L-Gante'ye geri döndü. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir canlı yayında rapçi ile samimi görüntüler sergileyen Nara, bu yeni ilişkisiyle dikkat çekti. 37 yaşındaki Wanda Nara ve 24 yaşındaki L-Gante arasındaki yaş farkı da basında geniş yer buldu.



AYRILIĞI DOĞRULADI



L-Gante ile olan yakınlaşmasının ardından Wanda Nara, Mauro Icardi ile ilişkisinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Nara, "Maço kültürü; kendim ve kızlarım için arzuladığım şeylerden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olma özgürlüğüm var. Taraftarlar idollerinin her durumunu bilmeliler. Çocuklarıma maddi anlamda tek başıma bakıyorum, taşınma işleri ve kızlarımın tehditlerle rehin alınan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Mutlu olmadığım sürece bir ilişkide kalmam. Mutluluk sona erdiğinde kendi yoluma gitmek en doğrusu. Çocuklarım için endişelenmeyin, iyi bir anne olduğumdan eminim. Sadakatsizlikleri örtbas edip ilişkiyi sürdürmek benim için doğru bir seçenek değil. Her zaman mutluluğu arayacağım," dedi.



DNA TESTİ TALEBİ



Bu açıklamalar sonrası, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mauro Icardi, boşanma sürecinde çocuklarına DNA testi yapılmasını talep etti.



L-GANTE KİMDİR?



Gerçek ismi Elian Ángel Valenzuela olan L-Gante, 5 Ocak 2000 doğumlu Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal konulara yer veren L-Gante, Arjantin'de gençler arasında büyük bir popülariteye sahiptir.











