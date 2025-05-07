Haber Tarihi: 07 Mayıs 2025 16:21 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 16:21

Askerlik Süresi 3 Aya Düşecek Mi, Düştü Mü? 2025

Son günlerde sosyal medya ve bazı platformlarda dolaşan "askerlik süresi 3 aya düşecek mi?" iddiaları, askerlik çağına gelmiş gençler ve aileleri arasında büyük bir merak ve beklenti oluşturdu. Peki, askerlik süresi 3 aya düşecek mi?

Askerlik Süresi 3 Aya Düşecek Mi, Düştü Mü? 2025
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"Askerlik 3 aya mı düşecek" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı başta üniversite mezunları ve askerlik planlaması yapan gençler olmak üzere birçok vatandaşta kafa karışıklığına yol açan iddia hakkında açıklama yaptı. Askerlik süresi kısalacak mı, askerlik 3 aya mı düşüyor? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...

Askerlik Süresi 3 Aya Düşecek Mi, Düştü Mü? 

Son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında "askerlik süresi 3 aya düşecek" yönünde çeşitli paylaşımlar ve iddialar dolaşmaktadır. Bu iddialar, askerlik hizmetini bekleyen gençler arasında heyecan yaratırken, doğru olup olmadığı konusunda da kafa karışıklığına neden olmaktadır. Ancak, bu konuda resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama bulunmamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Resmi Açıklama Geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, "askerlik süresi 3 aya düşecek" yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamada, şu anda yürürlükte olan askerlik sisteminin aynı şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtilmiştir. Yani, askerlik süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. MSB, bu türden asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.
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