Haber Tarihi: 25 Mart 2026 16:23 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 16:23

Kare plaka nedir, yasak mı?

Kare plaka, standart boyutların dışındaki plakalar olarak tanımlanabilir. Genellikle dörtgen şeklindeki plakaların yerine kullanılan bu plakalar, farklı görünüm ve tasarımlarla dikkat çeker. Peki, Kare plaka nedir, yasak mı?

Abone Ol
Araçlarına daha sportif bir görünüm kazandırmak isteyen veya yurt dışı üretim standartlarına (JDM, USDM) sahip otomobiller kullanan sürücüler, standart dikdörtgen plakalar yerine kare tasarımlara yöneliyor. Ancak son yıllarda artan sahte ve standart dışı (APP) plaka denetimleri, araç sahiplerini haklı bir paniğe sürüklüyor. Her gün trafikte yüzlerce araca kesilen yüksek meblağlı cezalar, kare plaka taktırmak isteyenlerin kafasında soru işaretleri yaratıyor. Peki, kare plaka nedir?
KARE PLAKA NEDİR?

Kare plaka, standart 11x52 cm ebatlarındaki uzun dikdörtgen plakaların aksine, genellikle 15x24 cm veya 15x30 cm boyutlarında basılan, iki satırlı harf ve rakam dizilimine sahip tescil plakalarıdır. Özellikle arazi araçlarında (SUV), motosikletlerde veya arka tamponunda uzun plaka için yeterli yuva bulunmayan ithal otomobillerde zorunlu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Ancak modifiye tutkunları bu tasarımı görsel bir aksesuar olarak da sıkça tercih etmektedir. Peki, kare plaka yasak mı, trafik cezası var mı?

KARE PLAKA YASAK MI, TRAFİK CEZASI VAR MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, aracınıza taktığınız kare plaka Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından basılmış, resmi cemiyet mühürlü ve standart yazı fontuna sahipse kesinlikle yasak değildir. Tamponunuzda uzun plaka yeri olsa dahi, resmi kurumlarca onaylanmış orijinal bir kare plakayı kullanmanızda yasal bir engel bulunmaz. Ancak internette satılan, kalın yazılı, mühürsüz, karekodsuz ve standart dışı boyalara sahip "APP kare plakalar" kesinlikle yasaktır ve sahte plaka hükmünde ağır cezai işlemlere tabidir.  

Diğer Haberler

Daha fazla göster
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.