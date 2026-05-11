Ece Üner Halk TV'den ayrıldı mı? Ece Üner neden yok?

Halk TV'deki bu devasa yaprak dökümünü takip eden milyonlarca izleyici araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sevilen sunucu gerçekten kanalla yollarını ayırdı mı?

Kısa, net ve ekran başındaki o büyük kafa karışıklığını giderecek o son durum özeti: Şu an için (11 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla) Ece Üner'den veya Halk TV yönetiminden "kanaldan ayrıldığına" dair RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR!

Yani Ece Üner'in resmi olarak istifa ettiğini söylemek için henüz çok erken. Ancak, başarılı sunucunun özellikle 8 Mayıs Cuma gününden itibaren haber bültenini sunmak üzere ekranlarda yer almaması, izleyiciler ve medya kulisleri arasında "ayrılık" dedikodularının alevlenmesine neden oldu.

Ortada resmi bir istifa metni olmamasına rağmen iddiaların bu kadar güçlü bir şekilde dillendirilmesinin çok net bir sebebi var: Kanalda yaşanan o sarsıcı istifa depremi!

Zamanlama Manidar: Ece Üner'in ekrandan uzak kalışı, tam da Seda Selek, Sorel Dağıstanlı ve son olarak Gözde Şeker'in canlı yayında istifalarını duyurduğu o devasa kriz dönemine denk geldi. Bu durum, "Acaba editoryal bir kriz mi var ve dayanışma için o da mı yayınlara çıkmıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Açıklamasızlık Krizi: Kanal yönetiminin Ece Üner'in yokluğuyla ilgili (sağlık sorunu, yıllık izin vb.) herhangi bir bilgilendirme yapmaması, istifa iddialarının sosyal medyada bir çığ gibi büyümesine zemin hazırladı.

Medya dünyası şimdi pür dikkat Ece Üner'in sosyal medya hesaplarından veya kanal yönetiminden gelecek o net açıklamaya kilitlenmiş durumda. Sevilen sunucu sessizliğini bozduğunda, bu sorunun cevabı da nihayet netleşmiş olacak!