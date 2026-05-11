Haber Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:54 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mayıs 2026 11:54
Ece Üner Halk TV'den ayrıldı mı? Ece Üner neden yok?
Medya dünyasında sular bir an olsun durulmuyor! Son günlerde Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler ve Gözde Şeker'in peş peşe gelen şok ayrılık haberleriyle sarsılan Halk TV'de, gözler şimdi de kanalın en iddialı ekran yüzlerinden biri olan Ece Üner'e çevrildi. Ana haber bülteninin başarılı sunucusu Ece Üner'in yayın akışında yer almasına rağmen bir süredir ekranlara çıkmaması, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Dünden bu yana "Ece Üner Halk TV'den ayrıldı mı? Ece Üner neden yok, istifa kervanına o da mı katıldı?" sorguları medya ve magazin sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte kanal koridorlarında fısıldanan o sarsıcı iddiaların perde arkası...
Halk TV'deki bu devasa yaprak dökümünü takip eden milyonlarca izleyici araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sevilen sunucu gerçekten kanalla yollarını ayırdı mı?
ECE ÜNER HALK TV'DEN AYRILDI MI? (MAYIS 2026 SON DURUM)Kısa, net ve ekran başındaki o büyük kafa karışıklığını giderecek o son durum özeti: Şu an için (11 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla) Ece Üner'den veya Halk TV yönetiminden "kanaldan ayrıldığına" dair RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR!Yani Ece Üner'in resmi olarak istifa ettiğini söylemek için henüz çok erken. Ancak, başarılı sunucunun özellikle 8 Mayıs Cuma gününden itibaren haber bültenini sunmak üzere ekranlarda yer almaması, izleyiciler ve medya kulisleri arasında "ayrılık" dedikodularının alevlenmesine neden oldu.EKRANLARDA NEDEN YOK? İDDİALAR NELER?Ortada resmi bir istifa metni olmamasına rağmen iddiaların bu kadar güçlü bir şekilde dillendirilmesinin çok net bir sebebi var: Kanalda yaşanan o sarsıcı istifa depremi!Zamanlama Manidar: Ece Üner'in ekrandan uzak kalışı, tam da Seda Selek, Sorel Dağıstanlı ve son olarak Gözde Şeker'in canlı yayında istifalarını duyurduğu o devasa kriz dönemine denk geldi. Bu durum, "Acaba editoryal bir kriz mi var ve dayanışma için o da mı yayınlara çıkmıyor?" sorusunu akıllara getirdi.Açıklamasızlık Krizi: Kanal yönetiminin Ece Üner'in yokluğuyla ilgili (sağlık sorunu, yıllık izin vb.) herhangi bir bilgilendirme yapmaması, istifa iddialarının sosyal medyada bir çığ gibi büyümesine zemin hazırladı.Medya dünyası şimdi pür dikkat Ece Üner'in sosyal medya hesaplarından veya kanal yönetiminden gelecek o net açıklamaya kilitlenmiş durumda. Sevilen sunucu sessizliğini bozduğunda, bu sorunun cevabı da nihayet netleşmiş olacak!
