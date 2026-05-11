Gözde Şeker Halk TV'den ayrıldı mı?

Haber bültenlerini takip eden ve ekran yüzlerinin akıbetini merak eden milyonlarca izleyici araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o peş peşe gelen kopuşların son halkası Gözde Şeker mi oldu?

Kısa, net ve izleyicileri şaşkına çeviren o sarsıcı medya gerçeği: Evet! Halk TV'nin başarılı spikeri ve ekran yüzü Gözde Şeker, kanalla yollarını resmi olarak ayırdığını duyurdu.

10 Mayıs 2026 Pazar akşamı sunduğu ana haber bültenini kapatırken ekran başındaki izleyicilerine doğrudan seslenen Gözde Şeker, "Yarın benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak" diyerek istifasını canlı yayında tüm Türkiye'ye ilan etti! Yani bugün (11 Mayıs 2026 Pazartesi), başarılı sunucunun Halk TV ekranlarındaki o son vedasına sahne olacak.

Gözde Şeker'in bu ayrılığı aslında tek başına bir olay değil, günlerdir kanal içinde yaşanan devasa bir "kriz zincirinin" son halkası konumunda.

Peş Peşe Kopuşlar: Süreç, Sorel Dağıstanlı'nın işine son verilmesiyle başladı. Ardından kanalın demirbaş isimlerinden Seda Selek ve son olarak 9 Mayıs'ta Buket Güler kanaldan ayrıldığını ("Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik" mesajıyla) duyurdu.

Cafer Mahiroğlu'nun Çarpıcı Çıkışı: Art arda gelen bu istifalar ve yükselen tepkiler üzerine kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu çok sert bir açıklama yaparak kendisine "organize bir operasyon" yapıldığını iddia etti. Hatta Mahiroğlu'nun "Ayrılan arkadaşlar bir profesörün aldığı maaşı alıyorlardı" şeklindeki çıkışı, medya kulislerinde kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yarattı!

Dayanışma Rüzgarı: Gözde Şeker'in de tıpkı diğer çalışma arkadaşları gibi yaşanan bu editoryal ve idari süreçlere karşı bir mesleki dayanışma göstererek ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

Şimdi tüm gözler, bugün son kez yayına çıkacak olan Gözde Şeker'in yapacağı o kapanış konuşmasına ve medyadaki bu sarsıcı istifa dalgasının nereye varacağına kilitlenmiş durumda!