Fenerbahçe'de gündem seçim...



Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Ali Koç'un da seçime girme ihtimali gündem olmuştu. Konuya dair Ali Koç'tan net açıklama geldi.



ALİ KOÇ: "ADAY OLMAYACAĞIM"



Sadettin Saran'a kaybettiği seçimde 12 bin 68 oy alan Ali Koç, Milliyet'e göre yakın çevresine aday olmayacağını açıkladı. "Kimseyi desteklemiyorum" diyen Koç, "Fenerbahçe'nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın" ifadesini kullandı.



"KİMSEYİ DESTEKLEMEYECEĞİM"



Adaylar arasından bir tercihi olmadığını belirten Ali Koç, "Tek düşüncem Fenerbahçe'nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım" şeklinde konuştu.







