10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0IPT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
0-057'
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
2-172'
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
0-1DA
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

10 Mayıs 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 20:35
Galatasaray, basketbol derbisinde Beşiktaş'ı yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun 30'uncu ve son haftasındaki derbide Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 89-82 yendi.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla 17. galibiyetine ulaşarak normal sezonu 7. sırada bitirdi.

Normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sarı-kırmızılı ekip, dış atıştan bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurdu. Konuk takım, ayrıca 7. dakikada White'ın üç sayılık basketiyle de aradaki farkı 13'e çıkardı: 10-23. Siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Sertaç Şanlı'nın oyuna girmesiyle aradaki farkı azalttı. İlk çeyrek, Galatasaray MCT Technic'in 29-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun ilk beş dakikasında Beşiktaş GAİN, Yiğit Arslan'ın dış atışlarıyla sayılar buldu. Galatasaray MCT Technic de ilk 5 dakikada pota altından Muhsin Yaşar ile skor üretti. İkinci çeyreğin son 5 dakikasında ise iki takım da boyalı alandan sayılar buldu ve sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 45-35 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 26. dakikada Gillespie'nin smacıyla 8-0'lık seri yakaladı (40-57). Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle toparlanan siyah-beyazlılar da üçüncü çeyreğin son saniyesinde Thomas'ın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı (55-62). Son çeyreğe Galatasaray'ın 62-55 üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Palmer'ın dış atıştan isabetiyle aradaki farkı 10'a çıkardı (62-72). Son 5 dakikada taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar ise savunmada sertliğini artırdı. Hücumdaki etkinliğini de artıran Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun son 56 saniye kala dış atıştan bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı (80-75). Galatasaray MCT Technic, son saniyelerde hata yapmayarak karşılaşmayı 89-82 kazandı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 7, Lemar 10, Thomas 8, Morgan 4, Zizic 2, Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Yiğit Arslan 9, Anthony Brown 6, Vitto Brown 10

Galatasaray MCT Technic: Robinson 17, Can Korkmaz 4, Palmer 22, Gillespie 8, White 15, Ellis 3, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3, Muhsin Yaşar 4

1. Periyot: 21-29

Devre: 35-45

3. Periyot: 55-62

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
