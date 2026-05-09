Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 21:56 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 21:56

Galatasaray şampiyon oldu mu 2026? GS şampiyon oldu mu? Galatasaray şampiyonluk sayısı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun o kalp atışlarını zirveye taşıyan final haftasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı! Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarın 90 dakika boyunca hop oturup hop kalktığı, duaların edildiği o muazzam gecenin ardından arama motorlarında fırtınalar kopuyor. Dünden bu yana "Galatasaray 2026'da şampiyon oldu mu? Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kaldırdı?" sorguları spor ve magazin sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte formalarını giyip bayraklarını hazırlayan taraftarları sevince boğan o sarsıcı 90 dakikanın ve şampiyonluğun perde arkası...

Kutlamalara katılmak için kendini sokaklara atmaya hazırlanan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen şampiyonluk kupası Florya'nın yolunu tuttu mu?

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2026? (O BEKLENEN CEVAP)

Kısa, net ve tüm Türkiye'deki sarı-kırmızı renklere gönül verenleri sokağa dökecek o muazzam cevap: Evet! Galatasaray, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig şampiyonu oldu!

Aylarca süren kıyasıya rekabetin, zorlu deplasmanların ve nefes kesen derbilerin ardından Galatasaray, ligin son virajında hata yapmayarak o büyük kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı.

ANTALYASPOR MAÇINDA 3-2'LİK TARİHİ ZAFER!

Şampiyonluk düğümünü çözen ve Aslan'ı tahta çıkaran o tarihi karşılaşmada Galatasaray, Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca adeta bir futbol şölenine ve taktik savaşına sahne olan o unutulmaz maçta, Galatasaray sahadan 3-2'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı!

  • Nefes Kesen Anlar: Antalyaspor'un dirençli futbolu karşısında zaman zaman zor anlar yaşasa da, Aslan'ın yıldızları o kritik anlarda sahneye çıkarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

  • Altın Değerinde 3 Puan: Alınan bu 3-2'lik galibiyet, sadece bir maç sonucu değil; aynı zamanda Galatasaray'ın 2026 yılı şampiyonluğunu matematiksel ve resmi olarak tescilleyen o devasa imza oldu.

SOKAKLAR SARI KIRMIZIYA BOYANDI!

Hakemin maçı bitiren o son düdüğü çalmasıyla birlikte stadyumda, Florya'da ve tüm Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu! 2026 yılının şampiyonu unvanını kazanan takımın taraftarları, meşaleler ve marşlar eşliğinde sokaklara dökülerek geceyi sarı-kırmızıya boyadı. Takımın yıldız oyuncuları ve teknik heyet, kazanılan bu muazzam zaferi sahada gözyaşları ve büyük bir coşkuyla kutladı.

