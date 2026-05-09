Galatasaray şampiyon oldu mu 2026? GS şampiyon oldu mu? Galatasaray şampiyonluk sayısı

Kutlamalara katılmak için kendini sokaklara atmaya hazırlanan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen şampiyonluk kupası Florya'nın yolunu tuttu mu?



GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2026? (O BEKLENEN CEVAP)

Kısa, net ve tüm Türkiye'deki sarı-kırmızı renklere gönül verenleri sokağa dökecek o muazzam cevap: Evet! Galatasaray, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig şampiyonu oldu!





Aylarca süren kıyasıya rekabetin, zorlu deplasmanların ve nefes kesen derbilerin ardından Galatasaray, ligin son virajında hata yapmayarak o büyük kupayı bir kez daha müzesine götürmeyi başardı.





ANTALYASPOR MAÇINDA 3-2'LİK TARİHİ ZAFER!

Şampiyonluk düğümünü çözen ve Aslan'ı tahta çıkaran o tarihi karşılaşmada Galatasaray, Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca adeta bir futbol şölenine ve taktik savaşına sahne olan o unutulmaz maçta, Galatasaray sahadan 3-2'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı!





Nefes Kesen Anlar: Antalyaspor'un dirençli futbolu karşısında zaman zaman zor anlar yaşasa da, Aslan'ın yıldızları o kritik anlarda sahneye çıkarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





Altın Değerinde 3 Puan: Alınan bu 3-2'lik galibiyet, sadece bir maç sonucu değil; aynı zamanda Galatasaray'ın 2026 yılı şampiyonluğunu matematiksel ve resmi olarak tescilleyen o devasa imza oldu.





SOKAKLAR SARI KIRMIZIYA BOYANDI!

Hakemin maçı bitiren o son düdüğü çalmasıyla birlikte stadyumda, Florya'da ve tüm Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu! 2026 yılının şampiyonu unvanını kazanan takımın taraftarları, meşaleler ve marşlar eşliğinde sokaklara dökülerek geceyi sarı-kırmızıya boyadı. Takımın yıldız oyuncuları ve teknik heyet, kazanılan bu muazzam zaferi sahada gözyaşları ve büyük bir coşkuyla kutladı.



