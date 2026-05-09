Barış Alper Yılmaz: 'Tadını çıkarmam lazım'

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan Barış Alper, "Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman." dedi.
Barış Alper, "Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
