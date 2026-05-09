Gençlerbirliği'nden mucizevi geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 3-2'lik skorla kazandı



Kasımpaşa, 1 ve 12. dakikalarda Adrian Benedyczak'ın golleryle 2-0 öne geçti.



Gençlerbirliği, 42. dakikada Adama Traore ve 45+4. dakikada Dimitrios Goutas'ın golleriyle skora dengeyi getirdi.



Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 69. dakikada penaltı kararına itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.



Gençlerbirliği, 70. dakikada Franco Tongya'nın penaltı golüyle öne geçti.



Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Metin Diyadin ile ilk maçında 2-0'dan dönüp kazanarak puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattının 1 basamak üstüne çıktı.



Son 3 haftayı 1 puanla kapatan Kasımpaşa, 32 puanda kaldı ve son haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi.



Kasımpaşa, son hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.



Stat: Eryaman



Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Diabate), Koita (Dk. 14 Cihan Çanak)



Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Becao, Arous, Frimpong, Kerem Demirbay (Dk. 79 Allevinah), Baldursson (Dk. 88 Gueye), İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 79 Cenk Tosun), Ben Ouanes (Dk. 64 Cafu), Benedyczak



Goller: Dk. 1 ve 12 (Penaltıdan) Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 42 Traore, Dk. 45+4 Goutas, Dk. 70 Tongya (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 7 Zuzek, Dk. 10 Tongya, Dk. 45+7 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 25 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 40 Ben Ouanes, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Kerem Demirbay, Dk. 73 Becao, Dk. 74 Cafu, Dk. 90+4 Cenk Tosun, Dk. 90+6 Arous, Dk. 90+7 Gianniotis, Dk. 90+7 Benedyczak (Kasımpaşa)



