09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
0-034'
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1DA
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
2-0DA
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
1-0DA
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Gençlerbirliği'nden mucizevi geri dönüş!

Yenilmesi halinde küme düşecek olan Gençlerbirliği, 2-0'dan gerip dönüp Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve küme düşme hattının 1 basamak üstüne çıktı.

09 Mayıs 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 3-2'lik skorla kazandı

Kasımpaşa, 1 ve 12. dakikalarda Adrian Benedyczak'ın golleryle 2-0 öne geçti.

Gençlerbirliği, 42. dakikada Adama Traore ve 45+4. dakikada Dimitrios Goutas'ın golleriyle skora dengeyi getirdi.

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 69. dakikada penaltı kararına itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, 70. dakikada Franco Tongya'nın penaltı golüyle öne geçti.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Metin Diyadin ile ilk maçında 2-0'dan dönüp kazanarak puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattının 1 basamak üstüne çıktı.

Son 3 haftayı 1 puanla kapatan Kasımpaşa, 32 puanda kaldı ve son haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi.

Kasımpaşa, son hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Diabate), Koita (Dk. 14 Cihan Çanak)

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Becao, Arous, Frimpong, Kerem Demirbay (Dk. 79 Allevinah), Baldursson (Dk. 88 Gueye), İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 79 Cenk Tosun), Ben Ouanes (Dk. 64 Cafu), Benedyczak

Goller: Dk. 1 ve 12 (Penaltıdan) Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 42 Traore, Dk. 45+4 Goutas, Dk. 70 Tongya (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zuzek, Dk. 10 Tongya, Dk. 45+7 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 25 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 40 Ben Ouanes, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Kerem Demirbay, Dk. 73 Becao, Dk. 74 Cafu, Dk. 90+4 Cenk Tosun, Dk. 90+6 Arous, Dk. 90+7 Gianniotis, Dk. 90+7 Benedyczak (Kasımpaşa)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
