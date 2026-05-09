09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
2-0DA
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-1DA
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
0-1DA
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-1DA
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-169'
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
2-1DA
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
1-073'
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-170'
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-0DA
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
1-0DA
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
2-2DA
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
3-0DA
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Mardin'in 18 yıllık 1. Lig hasreti sona erdi

Mardin 1969 Spor, Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

calendar 09 Mayıs 2026 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:47
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Mardin'in 18 yıllık 1. Lig hasreti sona erdi
2. Lig play-off final maçında Mardin 1969 Spor ile Muşspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mardin 1969 Spor 2-1'lik skorla kazandı.

Mardin 1969, 24. dakikada Mertan Öztürk ve 61. dakikada Miraç Acer'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Muşspor, 73. dakikada Bilal Budak ile tek golünü buldu.

Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Dk. 73 Melih İnan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 80 Mehmet Manış), Bünyamin Balat (Dk. 46 Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 73 Enes Erol), Mustafa Şengül, Miraç Acer, Mertan Öztürk (Dk. 88 Berkay Doğan), Barış Sağır

Muşspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Cumali Bişi (Dk. 82 Halil Yılmaz), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 63 Emirhan Karagülle), İlker Günaslan (Dk. 72 Bilal Budak), Sitenliy Okavuçi, Erkam Reşmen (Dk. 73 Ferdi Burgaz), Seçim Can Koç, Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 24 Mertan Öztürk, Dk. 61 Miraç Acer (Mardin 1969 Spor), Dk. 73 Bilal Budak (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Doğan, Dk. 90+3 Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Dk. 78 Muhammet Fatih Yıldırım, Dk. 90+4 Seçim Can Koç (Muşspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 23 5 5 73 28 74
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 72 34 73
3 Trabzonspor 33 19 10 4 60 36 67
4 Beşiktaş 33 17 9 7 57 37 60
5 Göztepe 33 14 13 6 41 28 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 55 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 44 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 49 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 46 40
10 Kocaelispor 33 9 11 13 26 36 38
11 Alanyaspor 33 7 16 10 39 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 41 55 37
13 Kasımpaşa 33 7 12 14 32 48 33
14 Antalyaspor 33 8 8 17 31 51 32
15 Eyüpspor 33 8 8 17 29 45 32
16 Gençlerbirliği 33 7 8 18 32 47 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 60 27
18 Karagümrük 33 6 7 20 28 53 25
