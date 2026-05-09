09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
14:00
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
14:00
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
14:00
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi oyuncularını erken şampiyonluk havasına girmemeleri ve tamamen maça odaklanmaları konusunda uyardı.

calendar 09 Mayıs 2026 11:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanda futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanına şampiyonluğunu ilan etme hedefiyle çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk'un, taraftara açık gerçekleştirilen antrenman ve erken başlayan kutlama havasının yanlış bir yaklaşım olduğunu düşündüğü belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, hafta boyunca takım üzerindeki disiplini artırdığı öğrenildi.

"SAMSUN'DA YAŞANANLARI UNUTMAYIN!"

Özellikle oyuncularının mental hazırlığı üzerinde duran Buruk'un, antrenmanlarda sık sık konsantrasyon mesajı verdiği ifade edildi. Son çalışmada futbolcularıyla konuşan başarılı teknik adamın, "Geçen hafta Samsun'da yaşananları aklınızdan çıkarmayın. Bu işi kendi sahamızda tamamlayacağız. Şampiyonluk kutlamalarını düşünmek için erken. Öncelikle hedefimize ulaşmalıyız. Sahada tamamen motive olmuş ve oyuna odaklanmış bir takım görmek istiyorum" diyerek takımını motive ettiği aktarıldı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.