Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanda futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.
Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanına şampiyonluğunu ilan etme hedefiyle çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk'un, taraftara açık gerçekleştirilen antrenman ve erken başlayan kutlama havasının yanlış bir yaklaşım olduğunu düşündüğü belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, hafta boyunca takım üzerindeki disiplini artırdığı öğrenildi.
"SAMSUN'DA YAŞANANLARI UNUTMAYIN!"
Özellikle oyuncularının mental hazırlığı üzerinde duran Buruk'un, antrenmanlarda sık sık konsantrasyon mesajı verdiği ifade edildi. Son çalışmada futbolcularıyla konuşan başarılı teknik adamın, "Geçen hafta Samsun'da yaşananları aklınızdan çıkarmayın. Bu işi kendi sahamızda tamamlayacağız. Şampiyonluk kutlamalarını düşünmek için erken. Öncelikle hedefimize ulaşmalıyız. Sahada tamamen motive olmuş ve oyuna odaklanmış bir takım görmek istiyorum" diyerek takımını motive ettiği aktarıldı.
