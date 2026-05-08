08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

Juventus'tan Reijnders hamlesi!

Juventus'un Manchester City'nin Hollandalı orta sahası Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

calendar 08 Mayıs 2026 21:13 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 21:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Reijnders hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen seviyenin altında kalan Juventus, gelecek sezon için kadro planlamalarına şimdiden başladı.

Juventus ile ilgili olarak, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı ekip, yaz transfer döneminde Tijjani Reijnders için Manchester City ile temasa geçebilir.

Haziran 2025'te AC Milan'dan İngiliz kulübüne transfer olan 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu sezon şu ana kadar mavi-beyazlı forma ile 45 karşılaşmada görev alırken 7 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.