Gassal 4. sezon olacak mı? Gassal yeni sezon ne zaman?

Bir oturuşta sezon bitiren dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o gizemli ve karanlık dünyanın kapıları dördüncü kez açılacak mı?

Kısa, net ve dizinin hayranlarına rahat bir nefes aldıracak o müjdeli cevap: Evet! Gassal dizisinin 4. sezonu KESİNLİKLE olacak ve dizi devam edecek!

Dizinin 3. sezonunun 10 Nisan 2026 itibarıyla platforma yüklenmesinin hemen ardından, yapım ekibi hiç hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın da kulislerden aktardığı son dakika bilgilerine göre; Gassal'ın 4. sezon çekim takvimi için okuma provaları ve hazırlıklar start verdi. Başrol oyuncusu Ahmet Kural ile yola tam gaz devam ediliyor.

Dizi tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri de yeni sezonun yayın takvimi! Her biri yaklaşık 30 dakikalık 10 bölümden oluşan formatıyla izleyiciyi yormadan akıp giden dizinin yeni sezonu için henüz platformdan "şu gün yayındayız" şeklinde resmi bir tarih açıklaması gelmedi.

Ancak kulislerde konuşulan güçlü tahminlere ve yapım ekibinin çekim takvimine göre; bir aksilik yaşanmaması halinde Gassal 4. sezon bölümlerinin 2026 yılının ikinci çeyreğinin sonlarına doğru (Yaz ayları) veya en geç Ekim-Kasım ayları gibi TRT tabii platformundaki yerini alması bekleniyor.

sezonun final bölümünde yaşanan o devasa kırılma ve akılalmaz olaylar silsilesi, hikayenin merkezini tamamen Nihan karakterine kaydırmıştı. Finalde ekrana yansıyan o sarsıcı sahneler, izleyicide "Nihan hayatını kaybetti" izlenimini güçlü bir şekilde bıraktı.

Şu an için Hande Soral'ın projeden ayrılıp ayrılmadığına dair yapım şirketinden resmi bir duyuru yapılmadı.

Ancak kulislerde dolaşan iddialara göre, karakterin hikaye örgüsündeki yeri tamamlandı ve Hande Soral'ın 4. sezonda ana kadroda yer alması beklenmiyor! "Nihan gerçekten öldü mü?" sorusunun kesin cevabını ve yaşanacak o büyük trajedinin yansımalarını dördüncü sezonun ilk bölümünde tüm çıplaklığıyla göreceğiz.

Ahmet Kural'ın performansı ve derinleşen senaryosuyla devleştiği hikayede, ana kadrodaki o ayrılık iddialarının yanı sıra diziye heyecan katacak yepyeni kanlar da dahil oluyor! Son dakika sızan bilgilere göre; ekranların sevilen usta oyuncusu Bülent Şakrak, 4. sezonda sürpriz bir rolle Gassal kadrosuna konuk oyuncu olarak katılıyor. Şakrak'ın dizideki o karanlık ve gizemli dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu!