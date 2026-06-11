Kasımpaşa, Kenan Kurtovic'i duyurdu!

Kasımpaşa, son olarak NS Mura forması giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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calendar 11 Haziran 2026 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Kenan Kurtovic'i duyurdu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

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