Galatasaray'da 10 numara çıkmazı!

Galatasaray'da 10 numara denklemi... Sarı kırmızılılarda bu bölge için çeşitli isimler ortaya atılırken, son olarak ortaya çıkan Jamal Musiala ile anlaşma iddiaları beklentileri üst seviyeye çıkarmıştı. Ancak kulüp anlaşma iddialarını net bir şekilde yalanladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes ile başlayan 10 numara arayışında birçok önemli isim gündeme gelirken, şu ana kadar bu konuda mesafe kat edilmemesi endişeleri beraberinde getirdi. İşte 10 numara için adı geçen oyuncular ve durumları:
İŞTE İSİM İSİM DURUMLAR
BRUNO FERNANDES: Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United ile yeni sözleşme yapma olasılığı güçlendi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini (haftalık 465 bin paund) vereceği belirtiliyor.
BRAHIM DIAZ: Faslı yıldız, radardaki isimlerden biri. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok sıcak bakıyor.
JULIO ENCISO: Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, listenin alt sıralarında. Paraguaylı futbolcunun tam bir 10 numara olmaması nedeniyle bazı çekinceler olduğu ancak farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantaj olarak görüldüğü belirtildi.
CHARLES DE KETELAERE: Atalanta forması giyen 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu listede yer alıyor. İtalyanlar 35 milyon euro istiyor.
KEVIN DE BRUYNE: 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerildi. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle tereddütler olduğu öğrenildi.
İŞTE İSİM İSİM DURUMLAR
BRUNO FERNANDES: Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United ile yeni sözleşme yapma olasılığı güçlendi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini (haftalık 465 bin paund) vereceği belirtiliyor.
BRAHIM DIAZ: Faslı yıldız, radardaki isimlerden biri. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok sıcak bakıyor.
JULIO ENCISO: Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, listenin alt sıralarında. Paraguaylı futbolcunun tam bir 10 numara olmaması nedeniyle bazı çekinceler olduğu ancak farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantaj olarak görüldüğü belirtildi.
CHARLES DE KETELAERE: Atalanta forması giyen 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu listede yer alıyor. İtalyanlar 35 milyon euro istiyor.
KEVIN DE BRUYNE: 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerildi. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle tereddütler olduğu öğrenildi.