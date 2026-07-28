27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-3
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
6-0
27 Temmuz
Haecken-AIK
0-0

Galatasaray'da 10 numara çıkmazı!

Galatasaray'da 10 numara transferi için şu ana kadar birçok futbolcu gündeme geldi ancak bu bölgeye yapılacak takviye konusunda ciddi bir adım atılmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 08:20
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 10 numara çıkmazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da 10 numara denklemi... Sarı kırmızılılarda bu bölge için çeşitli isimler ortaya atılırken, son olarak ortaya çıkan Jamal Musiala ile anlaşma iddiaları beklentileri üst seviyeye çıkarmıştı. Ancak kulüp anlaşma iddialarını net bir şekilde yalanladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bruno Fernandes ile başlayan 10 numara arayışında birçok önemli isim gündeme gelirken, şu ana kadar bu konuda mesafe kat edilmemesi endişeleri beraberinde getirdi. İşte 10 numara için adı geçen oyuncular ve durumları:

İŞTE İSİM İSİM DURUMLAR

BRUNO FERNANDES: Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United ile yeni sözleşme yapma olasılığı güçlendi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini (haftalık 465 bin paund) vereceği belirtiliyor.

BRAHIM DIAZ: Faslı yıldız, radardaki isimlerden biri. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok sıcak bakıyor.

JULIO ENCISO: Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, listenin alt sıralarında. Paraguaylı futbolcunun tam bir 10 numara olmaması nedeniyle bazı çekinceler olduğu ancak farklı pozisyonlarda oynayabilmesinin avantaj olarak görüldüğü belirtildi.

CHARLES DE KETELAERE: Atalanta forması giyen 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu listede yer alıyor. İtalyanlar 35 milyon euro istiyor.

KEVIN DE BRUYNE: 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerildi. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle tereddütler olduğu öğrenildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.