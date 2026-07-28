Beşiktaş'ta stoperde yeni hedef: Jeff Chabot!

Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Yönetimin, 28 yaşındaki savunmacının transferi için temaslarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO FAKTÖRÜ
Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Spezia döneminden öğrencisi olan Jeff Chabot'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. 1.95 metre boyundaki Alman stoperin güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Siyah-beyazlıların, piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Chabot'un kulübü Stuttgart ile görüşmelere başladı ve oyuncu cephesiyle de temaslarını sürdürüyor.
LEO PEREIRA DA LİSTEDE
Beşiktaş'ın stoper transferindeki bir diğer hedefinin ise Flamengo forması giyen Leo Pereira. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Alman savunmacı bu karşılaşmaların 40'ına ilk 11'de başlarken, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta görev yaptı. Sezonu 9 sarı kartla tamamlayan 28 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Spezia döneminden öğrencisi olan Jeff Chabot'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. 1.95 metre boyundaki Alman stoperin güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Siyah-beyazlıların, piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Chabot'un kulübü Stuttgart ile görüşmelere başladı ve oyuncu cephesiyle de temaslarını sürdürüyor.
LEO PEREIRA DA LİSTEDE
Beşiktaş'ın stoper transferindeki bir diğer hedefinin ise Flamengo forması giyen Leo Pereira. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Alman savunmacı bu karşılaşmaların 40'ına ilk 11'de başlarken, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta görev yaptı. Sezonu 9 sarı kartla tamamlayan 28 yaşındaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.