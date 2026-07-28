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Milli para atıcılar dünya üçüncüsü oldu!

Milli para atıcılar, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atıcılar dünya üçüncüsü oldu!
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Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcular, takım halinde bronz madalya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki organizasyonda 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 disiplininde Türkiye'yi Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, temsil etti.

Milli para atıcılar, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında üçüncü oldu.

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