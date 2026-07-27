27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-3
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
6-0
27 Temmuz
Haecken-AIK
0-0

Roland Sallai:"Daha iyi şekilde sezona başlayacağız"

Galatasaray'ın Venezia'ya 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından konuşan Roland Sallai, takımın henüz en iyi seviyesinde olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 23:16
Haber: Sporx.com
Roland Sallai:'Daha iyi şekilde sezona başlayacağız'
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Galatasaray'ın Avusturya kampında Venezia'ya 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Roland Sallai açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "EN İYİ HALİMİZDE DEĞİLİZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Macar futbolcu, takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse en iyi halimizde değiliz. Çok fazla şans yaratamadık. Kendimizi gösteremedik. Ancak hazırlık dönemindeyiz. Sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ BAŞLAYACAĞIZ"

Sezonun başlamasına üç hafta kaldığını hatırlatan Sallai, "Sezonun başlamasına 3 hafta kaldı. Daha iyi şekilde sezona başlayacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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