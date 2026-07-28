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Bodrum FK, Sarıyer'i tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Bodrum FK, hazırlık maçında SMS Grup Sarıyer'i Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK, Sarıyer'i tek golle geçti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrumspor FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı.

Maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Bodrumspor FK, golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Bodrumspor FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacağı öğrenildi.

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