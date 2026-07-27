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PSG, Zion Suzuki'nin peşine düştü

Paris Saint-Germain, Parma'nın Japon kalecisi Zion Suzuki için harekete geçti. Fransız devi ile İtalyan ekibi arasında ilk temas kurulurken, Parma'nın 23 yaşındaki file bekçisi için en az 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG, Zion Suzuki'nin peşine düştü
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İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Sky Italia'nın haberine göre, Paris Saint-Germain ile Parma arasında 23 yaşındaki kalecinin transferi için ilk temaslar son saatlerde gerçekleşti.

Daha önce de PSG'nin Japon milli kaleciyle ilgilendiği iddia edilmişti. Son gelişmeyle birlikte Fransız ekibinin ilgisini somut adımlara dönüştürdüğü belirtildi.

PARMA'NIN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Haberde, Parma'nın Zion Suzuki'nin bonservisi için en az 30 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

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