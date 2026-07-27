PSG, Zion Suzuki'nin peşine düştü

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibinin, Parma forması giyen Japon kaleci Zion Suzuki için girişimlere başladığı öne sürüldü.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Sky Italia'nın haberine göre, Paris Saint-Germain ile Parma arasında 23 yaşındaki kalecinin transferi için ilk temaslar son saatlerde gerçekleşti.
Daha önce de PSG'nin Japon milli kaleciyle ilgilendiği iddia edilmişti. Son gelişmeyle birlikte Fransız ekibinin ilgisini somut adımlara dönüştürdüğü belirtildi.
PARMA'NIN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Haberde, Parma'nın Zion Suzuki'nin bonservisi için en az 30 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Sky Italia'nın haberine göre, Paris Saint-Germain ile Parma arasında 23 yaşındaki kalecinin transferi için ilk temaslar son saatlerde gerçekleşti.
Daha önce de PSG'nin Japon milli kaleciyle ilgilendiği iddia edilmişti. Son gelişmeyle birlikte Fransız ekibinin ilgisini somut adımlara dönüştürdüğü belirtildi.
PARMA'NIN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Haberde, Parma'nın Zion Suzuki'nin bonservisi için en az 30 milyon euro talep ettiği ifade edildi.