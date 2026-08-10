Ve herkesin beklediği an, o sahne! Yalı Çapkını bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni fragman!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her cuma izleyicilerin karşısına çıkıyor ve milyonlarca izleyicisiyle birlikte gündeme oturuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide izleyenler yine nefeslerini tuttu. Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ise beklentileri karşıladı diyebiliriz.Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı ve yayınlandığı gibi konuşulmaya başlandı. Yalı Çapkını 21. bölümde gerilimi çok yüksek bir bölüm izleyicileri bekliyor diyebiliriz. Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma ve bazı sahneler bu bölümde çok konuşulacak. Yalı Çapkını bölüm fragmanı için haberin biraz aşağısına inebilirsiniz.Yalı Çapkını yeni fragman özellikle 2. tanıtım ise herkesi şoke edebilir. Son bölümde Ferit'in duygusal davranışları seyirciyi ikilemde bırakırken, Seyran'ın ayakta kalma mücadelesi bir kez daha gönülleri fethederken dizi eksenini bu kez duygusala doğru kaydırıyor. Yalı Çapkını 21. bölüm fragman ise 1 bölüm olara yayınlandı, haberi aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz.Yalı Çapkını 19. bölüm özeti şu şekildeydi:Dizide tempo günden güne artarken bu bölümde yine Seyran'ın kendi ayakları üzerinde mücadelesini seyircilerin karşısına çıktı. Bu bölümün kritik durumlarından biri ise Ferit karakterinin kendini anlatma konusunda bir adım ileri giderek bazı şeyleri neden yaptığına dair seyirciye mesaj veren sahnelerin ekrana gelmesiydi. Ferit'in bütün içsel sorunlarıyla beraber artan gerilimi bu bölümde de devam ederken, Seyran ise içindeki aşka rağmen dik duruşuna devam etti. Gelecek bölüm ile birlikte Seyran'ın aileden sıyırılıp sıyrılmayacağı, Ferit'e karşı olan zaafını terkedip terketmeyeceği ise merak konusu. Ferit'in Pelin ile olan ilişkisine rağmen Seyran'ı seçişi dizinin ilerleyen bölümleri için bir işaret verdi. Ferit, Pelin'i hayatından tamamen çıkarabilir. Bunu yapacak mı bir sonraki bölümde bu daha iyi anlaşılacak.Yalı Çapkını'nın yayınlanan bölümlerini Star TV ekranından izlemek isteyenler için, aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirler: "Yalı Çapkını son bölüm star tv"Yalı Çapkını yeni fragmanYalı Çapkını 19. bölüm ve yeni bölümünün yalı çapkını yeni fragman izlemek isteyenler için kanalın youtube kanalını ziyaret edebilir veya yukarıdaki playerı kullanabilir. Yalı Çapkını bölüm fragman için bu sefer gözleri Halis Ağa'ya çeviriyor."Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları arasında İfakat adı öne çıkmaktadır ve merak ediliyor. İfakat, Korhan ailesinin büyük gelinidir ve Halis Ağa tarafından yalıya gelin olarak getirilmiştir. Genç yaşta bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de bebeğini kaybetmiştir ve kayınvalidesinin de kalbi bu olaylara dayanamamıştır. İfakat, Korhan soyadının leke görmemesi için her şeyi ve herkesi önemseyen bir kişiliktedir."Yalı Çapkını" dizisinde İfakat karakterini Gülçin Şantırcıoğlu canlandırmaktadır. Gülçin Şantırcıoğlu, 25 Ağustos 1977 tarihinde doğmuş ve İstanbul'da yaşayan Türk oyuncudur. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro ve sinema dünyasına adım atan Şantırcıoğlu, "Süt" ve "Sınıf" gibi dizilerde ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Esir Şehrin Çocukları" gibi filmlerde rol almıştır."Yalı Çapkını" dizisinin gerçek hikayesi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve dizi, OGM Pictures tarafından yapılmış, Burcu Alptekin tarafından yönetilmiş ve Mehmet Barış Günger tarafından yazılmış bir kurgudur. Dizinin ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve dram ve romantik türdedir. Eğer "Yalı Çapkını" dizisini izlemek istiyorsanız, dizinin tüm bölümlerine startv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.