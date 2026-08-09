Fenerbahçe'de Lukaku için kritik gelişme! Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler ile Napoli arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, transferin daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtildi.
48 SAAT İÇİNDE
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler bugün de devam etti. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir karşı teklif sundu.
Tarafların bonservis konusunda anlaşmaya çok yaklaştığı ve transferin 24-48 saat içerisinde tamamlanabileceği ifade edildi.
Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon euroluk ilk teklifin Napoli tarafından reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif hazırladığını aktardı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY
Transferde oyuncu tarafındaki anlaşma ise tamamlandı.
Lukaku'nun avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Belçikalı yıldızın transfere onay verdiği belirtildi.
DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN
Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde tarafların anlaşmaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığı kaydedildi.
Di Marzio, transfer sürecinin artık sonuçlanmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe ile Napoli'nin bonservis konusunda anlaşması halinde Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
ROMELU LUKAKU'NUN KARİYERİ
Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı. Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.
48 SAAT İÇİNDE
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler bugün de devam etti. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir karşı teklif sundu.
Tarafların bonservis konusunda anlaşmaya çok yaklaştığı ve transferin 24-48 saat içerisinde tamamlanabileceği ifade edildi.
Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon euroluk ilk teklifin Napoli tarafından reddedildiğini ve sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif hazırladığını aktardı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY
Transferde oyuncu tarafındaki anlaşma ise tamamlandı.
Lukaku'nun avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Belçikalı yıldızın transfere onay verdiği belirtildi.
DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN
Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde tarafların anlaşmaya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığı kaydedildi.
Di Marzio, transfer sürecinin artık sonuçlanmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe ile Napoli'nin bonservis konusunda anlaşması halinde Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
ROMELU LUKAKU'NUN KARİYERİ
Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı. Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.