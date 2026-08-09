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Esenler Erokspor cephesinden beraberlik yorumu

Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Ali Onur Cerrah, Sivasspor deplasmanından alınan 0-0'lık beraberliği önemli bir başlangıç olarak değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:13 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor cephesinden beraberlik yorumu
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Turka Esenler Erokspor'da yardımcı antrenör Ali Onur Cerrah, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini belirten Cerrah, Sivasspor deplasmanının da kendileri açısından önemli bir mücadele olduğunu söyledi.

"İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK TOPA SAHİP OLDUK"

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımın da dengeli bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Cerrah, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna daha fazla hakim olduklarını söyledi.

Cerrah, "İkinci yarıda bununla ilgili yaptığımız düzeltmelerle, ikinci yarının başlangıcında aslında topa daha çok sahip olan, üçüncü bölgeye yerleşen ve orada set hücumları deneyen bir oyun anlayışımız şekillendi." dedi.

"DEPLASMANDA ALINAN BİR PUAN ÖNEMLİ"

İkinci yarıda oyunun zaman zaman karşılıklı ataklara döndüğünü belirten Cerrah, bunun iki takımın da yorulmasına neden olduğunu ifade etti.

Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü, "İlk maçta deplasmanda alınan bir puanı bizim için önemli bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonraki müsabakalara eksiklerimizi tamamlayarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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